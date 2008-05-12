Мороз: треба дати якомога довше попрацювати Тимошенко

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ радить дати якомога довше попрацювати Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра, щоб українці змогли переконатися в її популізмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у неділю на прес-конференції в Сімферополі.

«Треба дати якомога довше попрацювати Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром, щоб популізм одержав свою оцінку на прикладі конкретної людини, - заявив лідер СПУ. - Тому що просто переконувати, що білий одяг і сердечко намальоване, - це ще не все. Авантюра в управлінні - це вбивство економіки і соціального стану людини».

О.МОРОЗ зазначив, що зростання цін, інфляція і багато що інше - це вагомий аргумент з приводу політики уряду. «Сьогодні 70 грн. на Бессарабці м`ясо. Я думаю, це найвагоміший аргумент з приводу політики уряду. Я не говоритиму про бензин, про інші речі», - заявив лідер соціалістів України.

«Люди повинні на власному досвіді переконатися, що авантюристів в уряд допускати не можна, тому що все буде: інфляція, знецінення грошей, зростання цін і так далі. Я вважаю, що все повинно бути дещо по-іншому», - додав О.МОРОЗ.