Розслідування авіакатастрофи Boeing 777 можуть продовжити до осені 2016 року - МЗС

Розслідування авіакатастрофи малайзійського Боїнга-777 може бути продовжено до осені наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час прес-конференції у зв’язку із оприлюдненням остаточного звіту технічного розслідування катастрофи літака Боїнг-777 (рейс МН-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії».

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"Розслідування було продовжено до початку наступного року. Водночас, у зв'язку з тим, що досі знаходяться рештки загиблих, воно продовжено буде до середини, а, може, й до осені наступного року", - заявила вона.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв - піддані Нідерландів.