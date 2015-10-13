Шокін їздить на Mercedes за 19 мільйонів гривень, прикриваючись номерами від Skoda - бізнесмен (фото)

Про це повідомив бізнесмен Олексій Тамразов на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що автомобіль почали продавати тільки в кінці минулого року. При цьому в Німеччині його нетто-вартість досягає 570 тисяч євро.

"З урахуванням митних платежів вартість в Україні становитиме близько 750 тис. євро, або близько 19 млн грн", - наголосив Тамразов.

Бізнесмен вважає, що навряд чи цей автомобіль належить безпосередньо Генпрокуратурі.

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"Номерний знак АА8749 МН на ньому стоїть від Skoda Octavia, компанії "Унікредитлізинг". Отже, як мінімум автомобіль в оренді у силових відомств і використовує номери прикриття", - обурений Тамразов.

Ви знаєте, що спільного між Григорієм Суркісом і Віктором Шокіним? Подивився я відео програми "без парканів", про уча... Posted by Олексій Тамразов on 13 жовтня 2015 р.

Крім того, у відповідь на питання "Української правди" бізнесмен заявив, що не може надати підтвердження інформації про номери, оскільки отримав її неофіційно від ДАІ.

Також користувач Яків Євгенович опублікував на своїй сторінці в Facebook скріншот з відео на YouTube за 2013 рік, на якому видно автомобіль Skoda з цими номерними знаками. Також цей номер визначається за Skoda сервісом eNomer.