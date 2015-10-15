Кремль пригрозив українським ЗМІ відповідними заходами за публікацію даних про військових РФ в Сирії

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про нібито появу в українській пресі та соцмережах фотографій і інших персональних даних військовослужбовців ЗС РФ, повідомляє ТАСС.

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"Це без перебільшення ворожа дія по відношенню до нашої країни і по відношенню до наших військовослужбовців, і звичайно ж, напевно, будуть прийматися заходи, що повинні вживатися для забезпечення безпеки наших військових", - підкреслив представник Кремля.

Однак, він також зазначив, що вперше чує про подібні публікації, але "напевно спецслужби уважно за цим стежать".

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.