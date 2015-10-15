У глави Держфіскальної служби Насірова знайшли ще одну незадекларовану квартиру у Лондоні (документи)

Про це стало відомо з витягів із Британського реєстру нерухомості, передають "Наші гроші".

Йдеться про квартиру №22 в будинку Фоллоуфілд по вулиці Леннокс Роуд в Іслінгтонзькому Боро Лондона (район на півночі міста, далеко від центру однак входить у т.з. Внутрішній Лондон).

З британських ріелторських сайтів можна довідатися, що квартира – трикімнатна, і що її приблизна вартість на сьогодні складає 241 тисячу фунтів.

Зазначимо, що Насіров є власником права «leasehold» на вказану квартиру, згідно з яким нерухомість орендується терміном від 40 до 125 років. Оформлене це право було в 2005 році, заплатили за нього 120 тисяч фунтів, і як свідчить витяг, ці кошти були взяті в кредит у банку HSBC Bank PLC.

Згідно з офіційною біографією Насірова, на час придбання цієї нерухомості він працював у приватних міжнародних компаніях: директор з розвитку бізнесу фінансових продуктів «Рид Бізнес Інформейшн», директор з розвитку бізнесу в країнах СНД «ДжиРЄс Капітал Маркетс», голова з розвитку бізнесу в країнах СНД «Кантор Фитцджеральд – БиДжиСи».

Водночас Насіров мав і свій приватний бізнес у Лондоні: у 2005 році він разом з батьком заснував тут компанію «Nasirov LLP». Контактною адресою Романа Насірова як засновника цієї компанії у британському реєстрі була вказана ця сама квартира на Леннокс Роуд. Фірма була ліквідована у 2009 році, коли він повернувся працювати в Київ.

Крім того, цю ж адресу на Леннокс Роуд Насіров вказував при оформленні у 2007 році договору на купівлю іншої нерухомості в Лондоні – квартири №5 у будинку по вулиці Лаймхарбор, 3, тієї самої, дані про котру оприлюднив у вересні екс-заступник Насірова по ДФС Костянтин Лікарчук. Про це свідчить копія договору, яка є в розпорядження «Наших Грошей».

Згідно з договором, Насіров сплатив третину від вартості цієї квартири (96 тисяч фунтів від загальної 275 тисяч фунтів), і мав сплачувати щорічно ще по 8 тисяч 250 фунтів. Хоча сам він стверджує, що не володіє нею.

Раніше Костянтин Лікарчук, звільнений з посади заступника голови Державної фіскальної служби, оприлюднив виписку з реєстру, згідно з якою його колишній начальник Роман Насіров володіє квартирою у Лондоні.

Цю нерухомість, за даними Лікарчука, Насіров не вніс до декларації про доходи, яку подавав в Україні. Згідно з документами, людина по імені Роман Насіров взяв квартиру у лізинг на 125 років 15 листопада 2007 року в компанії Toynbee Housing Partnership Association Limited. У декларації Насірова по 2014 рік ця квартира не вказана.

У свою чергу голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що в нього немає квартири в Лондоні.