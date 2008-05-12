Тимошенко звинуватила Ющенка у здачі інтересів України ”РосУкрЕнерго-2”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав неповну інформацію про умови передачі прав на розробку шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Мені дуже сумно, що Президент, власне кажучи, і підтримував цю акцію - шельфи віддані з його повного відома, тому я не знаю, чесно кажучи, як він буде на це реагувати. Можливо, до нього справжню інформацію, як розпорядилися шельфами, не донесли і, можливо, він ще до кінця не знає, як у світі це відбувається”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр висловила переконання, що перед прийняттям рішення про підписання угоди щодо передачі прав на розробку шельфу Чорного моря глава держави повинен був “вивчити світовий досвід і не здавати національні інтереси України”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що підписання угоди відбувалось за присутності Президента України В.ЮЩЕНКА. “Він особисто був присутній при підписанні й особисто був ініціатором таких речей. Усе, що відбувалось, безмовно, відбувалось за дорученням Президента і всупереч інтересам України. Я вважаю, що рано чи пізно, але оцінку цім діям обов’язково мусить дати громадянське суспільство. Я не єдина громадянка Україна. Є багато людей, які готові захистити Україну. І тому речі потрібно називати своїми іменами. Якщо мова йде про майбутнє і стратегію України, про її політичну і енергетичну незалежність, і якщо чиновники високопосадового рівня можуть так нехтувати українськими інтересами – це питання для парламенту і РНБО”, - вважає вона.

Прем’єр також не виключає можливості виникнення тиску щодо виконання урядового рішення. “У освоєнні шельфів Чорного та Азовського морів ми мусимо правильно захистити національні інтереси України. Я знаю, що буде колосальний опір рішенню уряду про скасування ліцензії. Я знаю, що тепер в Україну вчепляться мертвою хваткою, щоб не дати можливості повернути це Україні. І знаю, що ми як урядова команда будемо захищати всіма можливими способами Україну і її національні інтереси”, - наголосила вона.

“Це, що стосується шельфів – це "РосУкрЕнерго-2", але ще в гіршому і страшнішому вигляді, ніж це було зроблено по НАК “Нафтогаз” і по газовому ринку України. Шкода, що в України такі продажні керівники і продажні чиновники, які довели ситуацію до такого стану, що Україна мусить зараз боротися за свої шельфи та повертати собі свої родовища, які нечесно і незаконно вкрадені”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2007 року відбулось підписання угоди між Державою Україна та компанією Vanco International Limited (США) про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. У церемонії підписання взяв участь Президент України В.ЮЩЕНКО.

З української сторони документ підписав віце-прем’єр-міністр з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій КЛЮЄВ, з боку інвестора – голова правління, президент Vanco International Limited Джин Ван ДАЙК.

25 квітня 2008 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) на користування надрами компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологічні вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти й газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.