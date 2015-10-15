У Нью-Йорку проходять вибори членів Радбезу ООН, серед кандидатів - Україна (наживо)

Про це у Twitter написав голова представництва України при ООН Юрій Сергеєв.

"Розпочалося засідання Генасамблеї ООН, де обиратимуть 5 непостійних членів РБ! Вболівайте за Україну і успіхів нам усім!", - зазначив він.

Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ООН: Великобританія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також мають право вето під час голосування.

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Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину. Вибори непостійних членів відбуваються щоосені на Генеральній асамблеї ООН. Країна має заручитися підтримкою двох третин держав-членів ООН із 193-х, спочатку пройшовши процедуру затвердження у своїх регіональних групах: азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі західноєвропейських та інших держав.

Непостійними членами Ради Безпеки ООН у 2015 році є Ангола, Венесуела, Іспанія, Йорданія, Литва, Малайзія, Нова Зеландія, Нігерія, Чад і Чилі. Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому.

На сьогодні членами ООН є 193 країни.