Тимошенко: я чотири місяці мовчала, а тепер будемо рухатися без перешкод

Прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилення повноважень уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.

«Я чесно говорю: я чотири місяці промовчала і намагалася склеювати (демократичну коаліцію – УНІАН), як могла. Далі ми просто просуватимемося, не звертаючи уваги ні на які перешкоди: потрібно міняти Конституцію, потрібно посилювати владу уряду, потрібно брати губернаторів під керівництво – значить, ми будемо це робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також заявила, що за 4 місяці діяльності її уряду Президент України Віктор ЮЩЕНКО не відпустив жодного губернатора ні на одну нараду уряду, ввівши цю заборону прямим указом.

«Як було до тих змін до Конституції (2004 року - УНІАН), так і сьогодні є – у кожного міністра – три керівники: одну команду дає прем`єр, другу, протилежну, - Президент, і третю – Віктор Іванович БАЛОГА (глава Секретаріату Президента України – УНІАН). Куди міністрові бігти і де звітувати? І ця ситуація виникає щодня», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила критичні зауваження на адресу уряду з боку політичних союзників початком боротьби за перемогу на президентських виборах в 2010 році. «Навіщо принижувати уряд по 2010 рік? Навіщо принижувати і керівника уряду, і міністрів заради того, щоб у когось впав рейтинг, а у когось – піднявся? Мені не зрозумілі ці ігрища», - підкреслила прем`єр-міністр.