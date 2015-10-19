Починати реформу медгалузі потрібно з визначення статусу та діяльності закладів - депутат

Таке переконання має народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Андрій Шипко.

Під час науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пріоритетні питання діяльності закладів охорони здоров’я та сучасні підходи до їх вирішення», парламентар акцентував увагу на тому, що правила функціонування кожного медзакладу повинні бути зрозумілими та закріпленими законодавчо.

«Лише змінивши вивіску на лікарні – ми не зробимо реформ. До питання необхідно підійти комплексно, з врахуванням досвіду інших країн та нашої української специфіки» - додав він, назвавши ті принципові моменти, які обов’язково мають бути прописані у законодавстві.

Тож, на думку Андрія Шипко, не можна залишати без вирішення такі питання, як: організаційно - правові форми, в яких можуть перебувати заклади; порядок формування їх мережі; базові основи системи управління ними: механізм взаємовідносин із розпорядниками бюджетних коштів; фінансовий механізм роботи закладів та ряд інших.

Слід зазначити, що, ні в діючому законодавстві, ні в законопроектах, поданих Міністерством охорони здоров’я не передбачено вирішення цих важливих задач. Тому зараз, як раз на часі, прийняття Закону про заклади охорони здоров’я.

Такий Проект Закону 30 липня цього року зареєстровано у Верховній Раді України під номером 2463а - він має стати базовим для подальших змін галузі.

«Я хочу, щоб цей законопроект отримав оцінку медичної спільноти. Ваш досвід, бачення ситуації та пропозиції - дуже важливі» - звернувся до учасників конференції автор законопроекту Андрій Шипко, презентуючи законопроект.

"Їх багато, але є найцікавіший. Насамперед, Законопроект №2463а – перший, в якому наданий перелік платних послуг, що відповідає відомому рішенню Конституційного суду від травня 2002 року відносно необхідності визначення на рівні Закону такого переліку", - підкреслив депутат.