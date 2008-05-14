Турчинов: з більшістю в Київраді БЮТ розв`яже будь-які проблеми
00:03, 14 травня 2008Політика
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Кандидат зустрічається з виборцями
|Олександр Турчинов
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на зустрічі з виборцями Подільського району столиці.
«Наша команда хоче одержати більшість у Київраді, й тоді не існуватиме жодного завдання й жодної проблеми, які ми не змогли б вирішити, об`єднавши Кабінет міністрів і київську міську владу. Це буде приклад для всієї України», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
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