Ющенко у Британії розкаже про прогрес після Помаранчевої революції

Сьогодні розпочинається дводенний робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, програмою візиту передбачені переговори Президента України з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ та проведення їх спільної прес-конференції.

Також запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з провідними парламентаріями Великобританії та його виступ перед членами Палати Лордів і Палати Громад.

Програма візиту включає також зустріч Президента України з Принцом ЕНДРЮ, Герцогом Йоркським, у Букінгемському палаці.

У Королівському інституті міжнародних справ «Четем Хаус» відбудеться виступ Президента України на тему «Прогрес України після Помаранчевої революції».

Крім того, у Лондоні Президент України братиме участь у церемонії відкриття виставки, присвяченої вшануванню пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.