Закон про Кабмін БЮТу вже не потрібний?

Фракція Блоку Юлії Тимошенко блокуватиме роботу парламенту доти, доки не будуть ухвалені антиінфляційні закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

О.ЛЯШКО зазначив, що на сьогодні у порядку денному роботи ВР першим питанням передбачено розгляд проекту закону про Кабінет міністрів.

«А кому він потрібен, коли в країні така інфляція», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів. Фракція БЮТ вимагала до виступу Президента у Верховній Раді ухвалити антиінфляційні закони та кадрові рішення, зокрема, щодо голови Фонду державного майна України.

Через блокування глава держави так і не виступив із Посланням.

Після закриття засідання ВР прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, доки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.