Закон про Кабмін БЮТу вже не потрібний?
Коментар Ляшка
|Олег ЛЯШКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.
О.ЛЯШКО зазначив, що на сьогодні у порядку денному роботи ВР першим питанням передбачено розгляд проекту закону про Кабінет міністрів.
«А кому він потрібен, коли в країні така інфляція», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів. Фракція БЮТ вимагала до виступу Президента у Верховній Раді ухвалити антиінфляційні закони та кадрові рішення, зокрема, щодо голови Фонду державного майна України.
Через блокування глава держави так і не виступив із Посланням.
Після закриття засідання ВР прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, доки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.