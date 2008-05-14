Духівництво Донецької області молиться за здоров`я Януковича

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у Єнакієвому Донецькій області бере участь у церемонії підняття й встановлення куполу на Свято-Георгіївському храмі.

Як передає кореспондент УНІАН, також В.ЯНУКОВИЧ бере участь у Богослужінні, яке проводять єпископ Горлівський і Слов`янський Митрофан і митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

Біля споруджуваного собору В.ЯНУКОВИЧА зустрічали близько півтори тисячі жителів Єнакієвого. У вітальних словах духівництво області заявило про те, що молиться про здоров`я В.ЯНУКОВИЧА.

Після закінчення церемонії планується відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ двох кладовищ, де поховані його мати, батько та родичі.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у панахиді, а потім покладе квіти до пам`ятника льотчику-космонавту Георгію Береговому, якого вважає своїм наставником.

О 13.40 заплановано спілкування екс-прем`єра з пресою. Після чого В.ЯНУКОВИЧ виїде до Донецька й о 17.00 вилетить до Києва.

Довідка УНІАН. У грудні 2006 року в Єнакієвому відбулося урочисте закладання каменя й освячення місця для будівництва храму на честь Святого Великомученика Георгія Победоносця. У закладанні каменя брала участь дружина екс-прем`єра Людмила ЯНУКОВИЧ.