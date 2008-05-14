Партія регіонів ставить уряду умову

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб уряд вносив до Верховної Ради законопроекти, що стосуються вступу України до Світової організації торгівлі, одночасно із програмою адаптації української економіки до вимог СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат України Віктор СЛАУТА (фракція Партії регіонів).

Він додав, що фракція Партії регіонів не підтримуватиме «сотівські» законопроекти без заходів адаптації, в тому числі аграрного сектору України, до умов СОТ.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Анатолій КІНАХ зазначив, що на сьогодні спостерігається безсистемний підхід уряду до внесення у ВР законопроектів, які стосуються СОТ. За його словами, нерідко ці законопроекти вносяться без техніко-економічного обгрунтування.

Він додав, що уряд, не виконуючи рішення парламенту, вносить такі законопроекти за відсутності ухваленої програми адаптації української економіки до умов СОТ. За словами А.КІНАХА, зокрема, йдеться про різке зниження митних тарифів на групи продовольчих та промислових товарів, що може призвести до втрати великої кількості робочих місць в Україні та витіснення імпортними товарами української продукції.