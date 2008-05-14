Тимошено заявила про ”суттєве” зростання реальних доходів населення

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зростання економіки дало змогу суттєво збільшити реальні заробітну плату та доходи населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«У січні-березні реальна заробітна плата, за винятком усіх інфляційних показників, збільшилася на 13,3%. Цей показник дуже вагомий, і це свідчить про те, що незважаючи на те, що ми героїчно боремося з інфляцією, суттєво виросла реальна заробітна плата», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, реальні доходи населення в січні-березні 2008 року збільшилися майже на 20%.

«Це дуже серйозний показник, і це свідчить про те, що наш уряд працює на країну, на людину, працює на добробут народу», - вважає прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у квітні 2008 року, порівняно з квітнем 2007 року, становило 8,3%, у січні-квітні ц.р. проти аналогічного періоду 2007 року - 8%. Водночас у квітні 2008 року проти березня 2008 року зафіксовано спад на рівні 1%.

У січні-квітні 2007 року проти січня-квітня 2006 року промвиробництво в Україні зросло на 12,8%.

В Україні інфляція у квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го – 10,3%).

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживацьких цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).