БЮТ хоче вигнати суддів, які скасували продаж ”Полтаваобленерго”

Блок Юлії Тимошенко звернеться до Вищої ради юстиції з вимогою усунути від виконання обов`язків голову Світловодського міського районного суду Кіровоградської області, а також суддю цього суду, який прийняв ухвалу про скасування продажу 14 травня на Українській міжбанківській валютній біржі акцій "Полтаваобленерго".

Про це повідомив УНІАН народний депутат України (фракція БЮТ), заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валерій ПИСАРЕНКО.

За його інформацією, аналогічну заяву БЮТ також спрямує і в Генеральну прокуратуру України.

Депутат зазначив, що відповідно до інформації, якою він володіє, під час розгляду в суді цієї справи і прийняття ухвали було порушено чинне законодавство.

«Надалі ми ретельно відстежуватимемо подібні спроби за допомогою судів заблокувати здійснення приватизації та на них адекватно реагуватимемо», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, у нього є інформація про підготовку аналогічних судових заборон щодо інших об`єктів, які приватизовують. «На всі подібні спроби ми відповідним чином прореагуємо, одній такій спробі ми вже запобігли», - сказав депутат.

Він також зазначив, що БЮТ може піти на оприлюднення перед широкою громадськістю прізвищ суддів, які ухвалюють такі заборони на приватизацію і таким чином гальмують здійснення соціальних виплат. «Розмістимо прізвище судді на бігборді, хай люди знають, через кого вони не одержать свої пенсії та зарплати», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Фонд держмайна оголосив, що виставить 25% пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 14 травня 2008 року, 26,98% пакет акцій ВАТ «Львівобленерго» на Фондовій біржі «Іннекс» 15 травня, 25,02% пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» на Фондовій біржі ПФТС 21 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» на Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) 22 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» на Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) 28 травня, 25,01% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» на Українській фондовій біржі (УФБ) 29 травня.

6 травня Фонд держмайна під головуванням Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО видав наказ про скасування продажу міноритарних пакетів акцій шести обленерго.

Світловодський міський районний суд Кіровоградської області своєю ухвалою заборонив Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) продаж 14 травня міноритарного пакету акцій "Полтаваобленерго". Ухвалу суду представникам УМВБ вручила виконавча служба 13 травня.