Порошенко: Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

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«Наступного тижня будуть оприлюднені результати Doing Business… Ми маємо попередню інформацію, що Україна підніметься мінімум на 10 сходинок», - сказав він.

За словами Порошенка, такий результат його не задовольняє, і після проведення місцевих виборів необхідно прискорити реформи в Україні.