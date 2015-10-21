Порошенко: Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016
17:05, 21 жовтня 2015Політика
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Україна підніметься мінімум на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016, який має бути опублікований наступного тижня.
Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
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«Наступного тижня будуть оприлюднені результати Doing Business… Ми маємо попередню інформацію, що Україна підніметься мінімум на 10 сходинок», - сказав він.
За словами Порошенка, такий результат його не задовольняє, і після проведення місцевих виборів необхідно прискорити реформи в Україні.
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