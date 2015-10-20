У ЄС не бояться міграційного потоку з України після запровадження безвізового режиму - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що у Європейському Союзі немає побоювань щодо міграційного потоку з України після запровадження безвізового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-брифінгу за результатами 13 засідання Національної ради реформ.
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"Дуже важливо розуміти, що у Європейського Союзу немає побоювання щодо міграційного потоку з України. Я згадую період, коли ми починали запроваджувати угоди про малий прикордонний рух з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, і іноді у Брюсселі звучали побоювання, що українці не будуть дотримуватися відповідної 30-км зони, хтось з них буде у Варшаві, хтось у Відні, хтось у Берліні... За весь період, за роки імплементації цих угод, були поодинокі випадки порушень", - сказав Клімкін.
Як зазначив міністр, "це визнається усіма країнами, визнається Європейською Комісією. Тому ніхто не вважає у Брюсселі, що в момент чи з моменту запровадження безвізового режиму, Європейському Союзу загрожує міграційний потік з України".