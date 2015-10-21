В Європарламенті назвали "політичною провокацією" референдум у Нідерландах щодо асоціації України з ЄС

В Європейському парламенті назвали «політичною провокацією» проведення референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ідея якого, «напевне, народилася навіть і не в Нідерландах».

Таку думку в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН висловив депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс.

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«Я вважаю, що це треба називати політичною провокацією, якою переймаються деякі політичні кола. Це треба визнати. Цей політичний популізм, який розгулює Європою, ще себе не вичерпав. Це одна з форм не політичної демократії, а політичного популізму, який, напевне, народився навіть не в Нідерландах, а напевно, в країні, яка всім можливим опонує європейському шляху України», - вважає він.

Європейський політик також переконаний, що ця ініціатива «дуже ризикована».

«Ніхто не думає, що дискусія під час референдуму буде раціональною, уявлення, що асоціація автоматично приносить Україну в ЄС – це нісенітниця. Уряд Нідерландів повинен зайняти конструктивну та однозначно позитивну позицію щодо ратифікації», - наголосив Ауштрявічюс.

На переконання євродепутата, треба «людям говорити, що є помилкове уявлення і говорити про позитивні сторони ратифікації Угоди, яка зробить Україну стабільною країною, а не втягнутою у постійні конфлікти, які ініційовані Росією».

Як повідомлялося, 14 жовтня виборча рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис. 939 дійсних підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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Результат референдуму має рекомендаційний характер. Його ініціатором виступила група GeenPeil, а лідером кампанії - Ян Роос, про якого відомо, що він вважає однією з причин «громадянської війни» на сході України Європейський Союз, який підписав цю Угоду з Києвом.

У Євросоюзі з приводу референдуму зазначили, що внутрішні процедури ратифікації цього документа країнами-членами ЄС є питанням національної компетенції.

Станом на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили 22 країни-члени ЄС.