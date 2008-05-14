Ющенко: тільки парламент може усунути Семенюк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що лише Верховна Рада має право змінювати керівництво Фонду державного майна України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та лідерами фракцій парламенту.

Глава держави ще раз наголосив, що повноваження щодо перегляду керівництва ФДМ є «виключною компетенцією» українського парламенту. «Ніякого іншого варіанту, окрім парламентського, у вирішенні кадрової проблеми ФДМ не буде», - підкреслив він.

Президент також висловив переконання, що це питання повинно вирішуватися в рамках домовленостей коаліції. «В рамках коаліційної угоди повинні вирішуватися всі кадрові рішення, які досі не вирішені», - сказав він.

«Тому я просив би заспокоїтися всіх, хто живе авантюрними методами зміни керівництва ФДМ. Давайте не будемо жартувати з колосальними національними активами, які через нелегітимний ФДМ, очевидно, хтось ставить за мету просто демпінгувати і роздарити... Цього не буде», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Президент також зазначив, що виступає за те, аби парламент чітко висловився щодо Державної програми приватизації.

«Я переконаний, парламент через розгляд бюджету країни, паралельно антиінфляційних заходів, долі НАК «Нафтогаз України» і забезпечення його фінансового балансу, міг би набагато сильніше долучитися до стабілізації економічного життя (особливо в таких секторах як нафтогазовий), до реальної боротьби з інфляцією», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ "Одеський припортовий завод".