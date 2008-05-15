Тимошенко має надію, що алгоритм Васюника спрацює

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що план виходу коаліції з кризи, запропонований віце-прем`єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ, дозволить налагодити ефективну спільну роботу уряду, коаліції та Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила учора на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За словами прем`єра, пропозиції І.ВАСЮНИКА є «чіткою та конструктивною програмою з налагодження співпраці, відповідних зустрічей».

«Практично було оголошено програму відновлення співпраці в рамках демократичної коаліції, починаючи з керівників і країни, і уряду, і парламенту, і обох фракцій. Ми сподіваємося на те, що цей алгоритм буде реалізований», - заявила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що цілком підтримує пропозиції віце-прем`єр-міністра. «Я вважаю, що діалог необхідний, і абсолютно правильно були названі ті пункти, які потрібно пройти. Дуже сподіваюся на те, що, на основі запропонованих І.ВАСЮНИКОМ дій, все-таки припинять перешкоджати роботі уряду», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 травня, на засіданні Кабміну віце-прем`єр-міністр України І.ВАСЮНИК запропонував тижневий план дій для подолання кризи в діяльності демократичної коаліції.

Віце-прем`єр запропонував сформувати на принципах рівного представництва переговорну групу з депутатів коаліції і членів уряду для вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

На його думку, головним завданням групи є досягнення консенсусу з термінового ухвалення нової редакції закону про Кабінет Міністрів і пакета першочергових законопроектів відповідно до коаліційної угоди між БЮТ і НУ-НС, а також розгляд урядом уже на наступному засіданні змін до державного бюджету на 2008 рік з невідкладним внесенням до Верховної Ради.

І.ВАСЮНИК також запропонував на першому триденному етапі провести позачергове засідання уряду для розгляду стану й пріоритетів економічної політики та розробки пакета антиінфляційних законів, упорядкувати процедуру призначення регіонального керівництва відповідно до Конституції і законів України, терміново ухвалити принципові кадрові рішення, в першу чергу, щодо Фонду держмайна, Антимонопольного комітету й Держкомтелерадіо.

На другому етапі впродовж одного дня віце-прем`єр запропонував розглянути пропозиції групи на зборах коаліції та уряду разом із Президентом і прем`єр-міністром.

Згідно з пропозиціями віце-прем`єра, на третьому дводенному етапі група повинна розробити остаточні пропозиції, а на четвертому одноденному етапі – на зборах коаліції за участю Президента, прем`єра і членів уряду повинні бути ухвалені рішення, які прокладатимуть шлях для вирішення всіх гострих питань і відновлять нормальне функціонування всіх державних інститутів.