Кільчицькій подобається бути вагітною

Заступник Черновецького Ірена Кільчицька підтвердила чутки про свою другу вагітність. "Коли дізналася про вагітність, дуже зраділа. Так вийшло, що першою вагітністю я не могла насолодитися - було дуже багато справ по роботі", - розповіла вона "Сегодня".

Поповнення в сім`ї пані Кільчицької очікується в серпні. Стать дитини, як і те, хто її батько, вона тримає у таємниці. У неї вже є однорічна дочка Моніка. "Мені подобається бути вагітною, хоча це фізично нелегко, навіть елементарно ходити складніше. Але це дуже умиротворений, хороший стан. Сподіваюся, що зможу народити і третю дитину. Якщо не буде можливості, то усиновлю. Але пізніше, щоб у неї було хоч кілька років різниці з моїми дітьми", - говорить Кільчицька. Її співробітники по адміністрації говорять, що дізналися про вагітність з преси. "Коли ще нічого не було видно, вона іноді почала говорити, коли сердилася, що не буде чимось займатися, мовляв, хай це робить той, хто не вагітний. Ми думали, вона так жартує, а виявилося - ні", - розповіли в адміністрації.