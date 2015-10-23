Яценюк: Мінські угоди - не меню, їх має виконати в першу чергу Росія

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

«Ми отримали крихке перемір’я, і кожен день, коли українських солдат не вбивають, коли не стріляють, і кожне життя, яке збережено Вашими (Меркель - УНІАН) персональними зусиллями, також є свідченням того, що робиться все для того, аби ситуація на Донбасі деескалувалась. Мінська угода - це не меню, її необхідно виконати, у першу чергу Російській Федерації», - сказав Яценюк.

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За його словами, зі сходу України виїхали 1,5 млн осіб, які сьогодні потребують всебічної соціальної та матеріальної підтримки, і для того, аби допомогти тим людям, необхідна спільна політична воля, у тому числі воля Європейського Союзу.