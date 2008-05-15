Регіонали передумали допомагати Тимошенко?

12:21, 15 травня 2008
Політика
1537 0

«В цих законах немає нічого антиінфляційного»

Фракція Партія регіонів не голосуватиме за пакет антиінфляційних законів та зміну керівництва Фонду держмайна України.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, БЮТ на сьогодні прикривається пакетом антиінфляційних законів, аби не ухвалювати закон про Кабмін.

«Але в цих законах немає нічого антиінфляційного», - сказав він.

За словами народного депутата, сьогодні немає підстав для економічного росту і тому зростають ціни.

В той же час, наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ, адміністративні методи стримування інфляції не вирішать проблему. «Будь-які адміністративні засоби призводять до тотального дефіциту та подорожчання товарів. Так що це не антиінфляційні закони, а антинародні», - сказав він. Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що ухвалення цих законів, а також зміна керівництва ФДМУ є внутрішньою проблемою коаліції.

«Тому ми голосувати не будемо. Хочуть, нехай голосують», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що опозиція готова розглядати питання про зміну керівництва ФДМУ, але ставить дві умови.

Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter