Регіонали передумали допомагати Тимошенко?

Фракція Партія регіонів не голосуватиме за пакет антиінфляційних законів та зміну керівництва Фонду держмайна України.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, БЮТ на сьогодні прикривається пакетом антиінфляційних законів, аби не ухвалювати закон про Кабмін.

«Але в цих законах немає нічого антиінфляційного», - сказав він.

За словами народного депутата, сьогодні немає підстав для економічного росту і тому зростають ціни.

В той же час, наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ, адміністративні методи стримування інфляції не вирішать проблему. «Будь-які адміністративні засоби призводять до тотального дефіциту та подорожчання товарів. Так що це не антиінфляційні закони, а антинародні», - сказав він. Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що ухвалення цих законів, а також зміна керівництва ФДМУ є внутрішньою проблемою коаліції.

«Тому ми голосувати не будемо. Хочуть, нехай голосують», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що опозиція готова розглядати питання про зміну керівництва ФДМУ, але ставить дві умови.

Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК