Опозиція готова взятися за Семенюк, але ставить дві умови

Опозиція ставить дві умови, після виконання яких вона готова буде розглядати питання про зміну керівництва ФДМУ.

Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що першою умовою опозиції є розгляд даного питання разом із розглядом проектом державної програми приватизації та проектом внесення змін до закону України про держбюджет на 2008 рік.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що опозиція вимагає, щоб в цих документах було чітко визначено, куди будуть направлені гроші, отримані від приватизації.

Він нагадав, що частина коаліції наполягає на негайному розгляді питання щодо зміни керівництва ФДМУ.