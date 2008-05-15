В БЮТ не мають нічого проти «іншої коаліції» у ВР

У фракції БЮТ підозрюють, що в парламенті існують наміри сформувати іншу конфігурацію коаліції.

Таку думку сьогодні в інтерв’ю журналістам висловив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, на сьогоднішній день щодо необхідності розгляду пакета законопроектів про антиінфляційні заходи вдалося переконати навіть опозицію. «Сьогодні переговорний процес пішов так, що ми бачимо, що навіть опозиція не буде заперечувати», - сказав він.

При цьому, додав І.КИРИЛЕНКО, залишилося домовитися в середині коаліції. «Дуже сподіваюсь, що наші партнери нас підтримають. Не підтримають - будемо блокувати далі», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може БЮТ поставити питання про вихід з коаліції І.КИРИЛЕНКО наголосив, що це питання поки не обговорюється. «Ми не ставимо питання про вихід з коаліції. Але ми дуже підозрюємо, що можливо там уже щось інше є. Якщо інше є, то ми нічого проти не маємо. Якщо інша конфігурація в залі, то хай її оприлюднять», - сказав він.