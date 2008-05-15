Адвокат Черновецького поскаржився прокуратурі на людей Луценка

Адвокат Андрій ФЕДУР звернувся до прокуратури зі скаргою на неправомірні дії працівників міліції стосовно нинішнього мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами адвоката Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, блок НУ-НС, усвідомлюючи програш на київських виборах, вдається до провокацій у надії потрапити до Київради.

За його словами, «результати всіх соціологічних досліджень свідчать, що блок «Наша Україна - Народна самооборона» на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ не набирає навіть 2% і не потрапляє до Київради. Тому останньою соломинкою, за яку вони тримаються у надії потрапити до міської ради, залишаються різкі випади і брудні провокації. Такою провокацією, про яку нам було завчасно відомо, стала спроба вручити чинному меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ якийсь фальшивий документ».

«На мій погляд, це робиться з єдиною метою – спробувати дискредитувати Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в очах виборців і перешкодити таким чином вільному волевиявленню киян на позачергових виборах, які були оголошені в сумнівний з правової точки зору спосіб», - підкреслив А.ФЕДУР.

На його переконання, проти всіх, хто причетний до цієї провокації, включаючи і міністра МВС, кандидата в депутати Київської міської ради Ю.ЛУЦЕНКА, буде вжито заходів реагування відповідно до чинного законодавства України. «Не виключаю, що ми будемо наполягати навіть на порушенні кримінальних справ», - зазначив А.ФЕДУР.

«Я звернувся до прокуратури, до генерального прокурора з відповідною скаргою на неправомірні дії працівників міліції. І я наполягаю, щоб прокуратура, яка здійснює нагляд за міліцією, перевірила законність та обгрунтованість таких дій та вжила відповідних заходів прокурорського реагування. Вважаю, якщо прокуратура об’єктивно підійде до розгляду цієї скарги, то стане очевидним, що порушення чиняться з боку окремих працівників міліції, а не Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ», - повідомив адвокат.

Водночас він висловив переконання, що кияни – мудрі виборці, які на виборчих дільницях дадуть гідну оцінку такій поведінці деяким міністрам, які хочуть потрапити в Київраду.

Як повідомлялось, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що 14 травня співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня у приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві (вул. Антоновича, 114) для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Радник мера Києва з питань ЗМІ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляє, що представники міліції не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку до правоохоронних органів.

Він наголосив, що на відкритті дитсадка-школи бачив, як троє чоловіків «намагалися прорватись до київського мера, коли той сідав у машину». «Листок від невідомих осіб вихопив особистий охоронець київського мера. Я вимагаю встановити осіб цих шахраїв. Ми опублікуємо ці фотографії в газеті «Хрещатик». Я закликаю всіх чесних журналістів виступити проти міліційного беззаконня і не піддаватися на провокації, які взяли на озброєння політично стурбовані органи», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.