Європарламентарі: Тимошенко пропонує Ющенку «щедрий компроміс»

Впливові європейські політики занепокоєні перспективою розвитку демократії в Україні та вважають, що на ній можуть поставити хрест владні амбіції Віктора Ющенка.

Про це йдеться у спільній статті представника Німеччини в Європарламенті (Християнсько- демократична партія) Елмара БРОКА, представника Італії в Європарламенті (партія Forza Italia) Яся ГАВРОНСЬКІ та представника Великої Британії в Європарламенті (Консервативна партія) Чарльза ТАННОКА. Матеріал підготовлений в Проекті Синдикат та оприлюднений в газеті «День».

„Єдиним мотивом Ющенка, схоже, є бажання завдати шкоди своєму прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко, яку він вважає найбільшою загрозою своєму переобранню у 2010 р. Щоб ще сильніше похитнути становище кабінету Тимошенко, Центробанк України під керівництвом президентського ставленика проводить політику, яка провокує високий рівень інфляції. Кажуть, що коли Володимира Стельмаха, голову банку, спитали про це, він сказав Тимошенко, що його політика знищить її уряд раніше, ніж зламає хребет економіці”, - стверджують автори статті.

Європейські політики зауважують, що „в політиці Ющенко також грає з вогнем, втративши підтримку більшості членів створеної ним партії «Наша Україна». „З часів своєї перемоги 2004 року рейтинг популярності Ющенка впав до 8%. У результаті, роль партії звелася до статусу молодшого партнера в коаліційному уряді Тимошенко”, - кажуть представники Європарламенту.

На їхню думку, „хронічні вагання і невдалі політичні ухвали Ющенка постійно підривають його фундаментальні демократичні задатки”. „На жаль, схоже на те, що зараз він має намір здійснити ще один серйозний політичний прорахунок, підтримуючи радикальну конституційну реформу, метою якої є створення чисто президентської системи. Ця пропозиція не має ніяких шансів на успіх в українській Верховній Раді. Ющенко хотів обійти парламент за допомогою національного референдуму, але Конституційний Cуд України виніс ухвалу про те, що лише парламент має право визначати, як повинна проводитися конституційна реформа”, - констатують європейці.

„Ющенко, мабуть, неспроможний врятувати себе політично, Європа спроможна допомогти і йому, і демократії в Україні. Тимошенко готова запропонувати Ющенку компроміс, і європейські лідери повинні переконати Ющенка прийняти його”, - так окреслюють ситуацію європарламентарі. „Метою її варіанту конституційної реформи є зробити Україну виключно парламентською республікою, зберігши Президента в ролі глави держави та головнокомандувача збройними силами. Ющенко ще може забезпечити собі почесне місце в історії, якщо замість того, щоб шкодити й перешкоджати Тимошенко за кожної можливості, він підтримає її антикорупційні почини та конституційну реформу, яка спрямована на наближення політичної системи України до парламентської демократії Європи, а також на полегшення європейської інтеграції України”, - переконані представники Європарламенту.

„Враховуючи, що в Ющенка немає практично ніяких шансів перемогти на наступних президентських виборах, Тимошенко зробила йому щедру пропозицію. Якщо дана пропозиція буде ним прийнята, вона обіцяє Україні, яка бажає вступити до ЄС і обговорює зараз з ЄС Угоду про вільну торгівлю, стабільний, ефективний і демократичний уряд, який їй так необхідний. Європейські лідери, які допомогли завершити помаранчеву революцію мирно й демократично, повинні знову допомогти Україні уникнути політичного глухого кута”, - пишуть впливові представники Німеччини, Італії та Великобританії у Європарламенті.