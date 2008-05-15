У НУ-НС поскаржилися, що БЮТ їх не чує

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ підкреслює, що НУ-НС не відмовляється голосувати за антиінфляційні законопроекти уряду, але після закону про Кабінет Міністрів України.

Як повідомляється на офіційному сайті Блоку, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що після сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради у НУ-НС були сподівання вийти на компромісний варіант порядку денного.

Депутат повідомив, що варіант, котрий обговорювався на Погоджувальній раді, передбачав завершення, в першу чергу, розгляду законопроекту про Кабмін. “Розглянувши цей документ, пропонувалося відразу ж перейти до антиінфляційних законопроектів, на яких наполягає уряд і фракція БЮТ, - повідомив Р.ЗВАРИЧ. Однак, за його словами, керівництво фракції БЮТ заявило про те, що вони потребують додаткових внутрішньофракційних консультацій щодо саме такої черговості розгляду питань.

Коментуючи заяви лідера фракції БЮТ про те, що розгляд законопроекту про Кабмін - це затягування часу, аби антиінфляційні дії уряду – без спеціально прийнятих законів - і далі лишалися малоефективними, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що лідер фракції БЮТ, «на жаль, на Погоджувальній раді говорить одне, а виходячи в парламентські кулуари до журналістів - трохи інше».

Р.ЗВАРИЧ ще раз підтвердив, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» «готова у будь-який момент проголосувати за антиінфляційні законопроекти уряду».

«Однак БЮТ продовжує блокувати роботу парламенту, немов не чуючи нас», - наголосив депутат.

«У зв’язку з цією обставиною було вирішено перенести засідання Погоджувальної ради до завтрашнього ранку. Депутати пішли працювати в комітети», - повідомив заступник голови фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив журналістам, що НУ-НС вимагає прийняти закон про Кабінет Міністрів до ухвалення пакету антиінфляційних законопроектів.

Крім того, наголосив І.КИРИЛЕНКО, фракція НУ-НС другою умовою висуває ухвалення десяти інших законопроектів, що входять до коаліційної угоди. І.КИРИЛЕНКО також зауважив, що ці законопроекти не є першочерговими, оскільки в Україні відбувається галопуюча інфляція.