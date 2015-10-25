У Донецькій ОВЦА розповіли, коли в Маріуполі можуть відбутися місцеві вибори

Про це повідомляє Управління інформації та з питань преси Донецької облдержадміністрації.

За словами Жебрівського, наступна дата проведення місцевих виборів у Маріуполі залежить від рішень, які приймать Центральна виборча комісія та Верховна Рада України.

Читайте такожЖебрівський назвав винних у ситуації довкола виборів у Маріуполі: ЦВК "грає на боці однієї зі сторін"

«Можна перенести вибори на 15 листопада 2015 року, коли буде другий тур (виборів міських голів). Це означає не скасування, а перенесення дати. Будуть ті ж кандидати, ті ж політичні сили, які балотуються. Долю надрукованих бюлетенів повинен вирішити ЦВК», - сказав Жебрівський.

Також, за його словами, згідно з правовою нормою, протягом 10 днів ЦВК може визнати вибори в Маріуполі такими, що не відбулися. «Тоді від дня оголошення закон надає 60 днів для призначення нових виборів, тобто десь на початок січня. Надруковані бюлетені повинні бути анульовані. Це дві дати, які я можу назвати. Яку позицію займе Верховна Рада, важко оцінювати, м'яч на полі законодавця», - зазначив керівник Донецької області.

Читайте такожЖебрівський: Вибори в Маріуполі не пройдуть, якщо їх не перенесуть

Жебрівський нагадав, що півтора місяці тому він заявляв, що проведення виборів у прифронтовій зоні, у тому числі в Маріуполі, варто відкласти через нестабільність суспільних настроїв.

«Але сьогодні у зв'язку з тим, що сталося, чітко заявляю: вибори обов'язково повинні відбутися у найкоротші строки. Маріупольська громада довела, що вона піднімається з колін, що вона може і має право на самостійне обрання влади для свого міста. І тому обласна військово-цивільна адміністрація зробить все від неї залежне, щоб вибори в Маріуполі пройшли згідно із законом», - наголосив Жебрівський.