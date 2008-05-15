Ющенко виступив перед депутатами парламенту Великої Британії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з депутатами парламенту Великої Британії.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у своєму виступі глава Української держави зокрема розповів про підсумки переговорів, що відбулися сьогодні у нього з Прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ. В.ЮЩЕНКО також зупинився на основних положеннях прийнятої після його зустрічі з керівником британського уряду Спільної заяви.

Президент зокрема наголосив, що в документі зафіксовано стратегічний характер українсько-британських відносин, а також підтримка європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави. В.ЮЩЕНКО окремо відзначив наміри України взяти участь у британсько-французькій вертолітній ініціативі та досягнуту домовленість про готовність Британії надавати Україні технічну допомогу у сфері безпеки під час проведення Євро-2012.

Президент висловив сподівання, що наші країни в подальшому співпрацюватимуть також у напрямку вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збільшення обізнаності громадськості про цю трагедію.

Глава держави також відповів на запитання щодо українсько-російських відносин у контексті намірів України здобути членство в НАТО. Він також розповів про зусилля України, спрямовані на диверсифікацію енергетичного ринку, та про плани провести 22-23 травня в Києві Саміт з питань енергобезпеки.

В.ЮЩЕНКО окремо подякував британським парламентаріям за сприяння розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією.

* * * 30 квітня ц.р. вперше за останні три роки у Палаті Громад Парламенту Великої Британії відбулися дебати щодо України, у яких взяли участь представники усіх основних політичних сил.

У ході дебатів пролунали високі оцінки сучасного стану українсько-британських відносин, тверда та рішуча підтримка реформ, що втілюються українською владою, було дано високу оцінку успіхам України на шляху демократичних перетворень та висловлено сподівання на подальший розвиток українсько-британського співробітництва.

11 березня депутати Парламенту Великої Британії від трьох основних політичних сил оприлюднили заяву щодо України, у якій зокрема наголосили на підтримці прагнень України щодо набуття членства в ЄС та закликали до швидкого проведення переговорів щодо нової угоди між Україною та ЄС, яка матиме ґрунтуватися на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.