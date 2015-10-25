У Дніпропетровську на дільницях виборців лякають псевдовійськкоматами (фото, відео)

Всупереч офіційним заявам представників Дніпропетровських військових комісаріатів, на дільницях з'явилися люди, що представляються військкоматами.

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Зокрема, біля деяких виборчих дільниць на житловому масиві Придніпровськ з'явилися невідомі люди у військовій формі, які представляються працівниками військкоматів і намагаються роздавати юнакам «липові» повістки.