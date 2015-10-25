У Дніпропетровську на дільницях виборців лякають псевдовійськкоматами (фото, відео)

19:25, 25 жовтня 2015
Політика
798 0

У Дніпропетровську день виборів не обходиться без провокацій і спекуляцій, покликаних вплинути на явку виборців.

В Днепропетровске на выборах пугают молодежь

Всупереч офіційним заявам представників Дніпропетровських військових комісаріатів, на дільницях з'явилися люди, що представляються військкоматами.

Читайте такожНа Дніпропетровщині спостерігачі фіксують відкритий підкуп виборців та аферу з голосуванням вдома

Зокрема, біля деяких виборчих дільниць на житловому масиві Придніпровськ з'явилися невідомі люди у військовій формі, які представляються працівниками військкоматів і намагаються роздавати юнакам «липові» повістки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter