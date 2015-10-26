У багатьох містах обраний міський голова не матиме підтримки більшості у місцевій раді – експерт

Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Я думаю, що цього ніхто не вловив і в дуже багатьох містах просто не розуміють, що в багатьох містах просто може виникнути така ситуація, коли обраний міський голова може виявитися взагалі недієздатний. Тобто він не зможе нічого зробити, якщо він не буде мати або хоча б більшості в раді, або хоча б якоїсь сприятливої для нього ситуації», – сказала експерт.

За її словами, особливості нового закону про вибори на місцях створили ситуацію нерозуміння громадянами багатьох процедурних моментів.

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«Думаю, що виборці не дуже зрозуміли той момент, що функції ради стали іншими і її тиск на голову міста став вищим», – сказала експерт.

Як вона зауважила, суть нової системи голосування на місцевих виборах полягає в тому, що виборець одночасно голосує за кандидата в окрузі і за партію, яка його висунула. Однак під час встановлення результатів виборів всі голоси підраховують саме як віддані за партію. Розподіл депутатських мандатів відбувається за партійним списком, який затверджує територіальна виборча комісія, залежно від набраних кожним кандидатом у своєму окрузі голосів у відсотковому відношенні. При цьому кандидат, що фактично переміг в окрузі, але партія якого не подолала 5-відсотковий бар'єр, депутатський мандат не отримує.