Чи варто «Нашій Україні» йти на компроміс

Думки політологів розділились з приводу того, чи варто «Нашій Україні» йти компроміс при входженні в антикризову коаліцію. Про це свідчать передані УНІАН дані експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що сьогодні народний депутат Микола МАРТИНЕНКО заявив, що «Наша Україна» готова до компромісу з Партією регіонів.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із запитанням: «На який компроміс варто йти «Нашій Україні» при входженні її в антикризову коаліцію?».

Так, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що “Нашій Україні” треба йти на будь-який компроміс з Партією регіонів щодо посад. За його словами, „”Наша Україна” може погодитися на те, що прем’єр-міністром стане Віктор ЯНУКОВИЧ, може увійти в уряд і отримати посади міністрів, віце-прем’єрів, заступників міністрів, а також губернаторів”. “При цьому може бути компроміс, який би забезпечив Партії регіонів прем’єрство ЯНУКОВИЧА, а більшість портфелів у виконавчій владі отримали б саме “нашоукраїнці”, - зауважив експерт.

Водночас, на думку голови Центру досліджень політичних цінностей Олеся ДОНІЯ, „компроміс між “Нашою Україною” та Партією регіонів, як його розуміє оточення Президента, може стати не виграшем Президента, а його програшем”.

О.ДОНІЙ вважає, що “Нашій Україні” доцільніше було б не входити до уряду антикризової коаліції, а залишитися його кваліфікованим опонентом”. За його словами, “у Президента і так достатньо багато можливостей в розстановці власних кадрів в межах його повноважень: голова СБУ, генпрокурор, міністр оборони, міністр закордонних справ, голова Антимонопольного комітету, секретар РНБО, половина членів правління Нацбанку, половина членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення, третина членів Конституційного суду; плюс з Президентом майбутній прем’єр мусить узгоджувати голів держадміністрацій, плюс величезна кількість «помаранчевих» фракцій в місцевих Радах; плюс потужна «помаранчева» опозиція у Верховній Раді - та це ж просто колосальний механізм для врівноваження будь-якої антикризової коаліції”. “А якщо Президент своїми людьми увійде до Кабміну, то там може створитися корупційний “нашеукраїнсько-регіональний” симбіоз”, - підсумував О.ДОНІЙ.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ також вважає, “Нашій Україні” не варто йти в коаліцію з Партією регіонів.

Водночас, на думку експерта, “Наша Україна” могла б зараз добитися максимальних можливостей для роботи в опозиції і знайти “modus vivendi” з новим урядом. Це був би оптимальний варіант як для “Нашої України”, так і для Партії регіонів. Інакше для тих і інших це буде відступом від тих принципів, які вони захищають, від тієї ідеології, яку вони запропонували своїм виборцям”.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що в нинішніх умовах можливості компромісу для «Нашої України» дуже обмежені. За його словами, “може мова бути про участь у складі уряду, кадрові компенсації для «Нашої України», а також деякі програмні позиції. Наприклад, «Наша Україна» наполягає на тому, щоб був збережений зовнішньополітичний курс нового уряду. Тут може бути знайдена якась компромісна формула”.

“До того ж є досить великі сумніви, що вся фракція «Наша Україна» увійде до нинішньої коаліції, принаймні поки в ній беруть участь комуністи”, - додав експерт.

Натомість президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що „після круглого столу з Президентом буде досягнуто компроміс загальний, без будь-яких умов, про які каже МАРТИНЕНКО”. На думку експерта, “ситуація має такий характер, що втрачають всі – і Президент, і більшість, і меншість. Тому, швидше за все, буде досягнуто домовленості про прем’єра ЯНУКОВИЧА, а частину посад отримає “Наша Україна””.

У свою чергу, російський політолог Андрій ОКАРА переконаний, що “Нашій Україні” не треба йти на компроміс з Партією регіонів. „Я вважаю, що для України, існуючої політичної системи і навіть для нинішнього політичного режиму доцільним був би розпуск Верховної Ради і переформатування політичного поля України. Тому йти на компроміс із антикризовою коаліцією йти не варто. Представникам “Нашої України” краще скласти депутатські мандати і спровокувати нові вибори до Верховної Ради”.