"Самопоміч" заявляє про перемогу Садового на виборах мера Львова, "Свобода" каже про маніпуляції

В Об’єднанні „Самопоміч”, посилаючись на дані паралельного підрахунку голосів, стверджують, що другого туру виборів міського голови Львова не буде, оскільки переміг Андрій Садовий. Натомість ВО «Свобода» називає маніпуляцією заяву штабу Садового про перемогу на виборах міського голови Львова у першому турі.

Як повідомили УНІАН у медіа-відділі об‘єднання „Самопоміч”, за даними паралельного підрахунку голосів за протоколами з мокрими печатками на виборах у Львові (відповідно до 93,16% опрацьованих протоколів на виборах мера Львова) перемагає Андрія Садовий з результатом 50,88%.

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Другим фінішував представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 12,62%. Наступні позиції здобули - Володимир Гірняк (Громадянська позиція) – 11,37%, Дмитро Добродомов (Народний контроль) – 11%, Оксана Юринець (БПП «Солідарність») – 4,49%, Ігор Зінкевич (УКРОП) – 3,44%, Ігор Васюник (самовисуванець) – 3,27%.

До Львівської міської ради проходять такі партії: Об’єднання «Самопоміч» – 31,92%,БПП «Солідарність» – 12,59%, ВО «Свобода» – 9,96%, Громадянська позиція – 9,35%, Народний контроль – 7,59%, УКРОП – 5,86%, Українська галицька партія – 5,77%.

Водночас у прес-службі «Свободи» наголосили, що Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вважає маніпуляцією заяву штабу Андрія Садового про перемогу на виборах мера Львова у першому турі.

«27 жовтня у Львові відбудеться прес-конференція місцевої "Свободи" щодо маніпуляцій Садового», - йдеться в повідомленні.

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„Інформація про перемогу Садового в першому турі – маніпуляція! Проведемо прес-конференцію, де продемонструємо протоколи з мокрими печатками”, - написав у своєму Твіттері голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Любомир Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, на виборах міського голови Львова лідирує чинний мер Андрій Садовий, на другому місці колишній заступник голови Верховної Ради, військовослужбовець Збройних сил України Руслан Кошулинський.

За результатами екзит-полу від групи ФАМА, Садовий набирає 48,8%, Руслан Кошулинський – 13,2%.