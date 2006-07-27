Тривають запеклі сутички на лівано-ізраїльському кордоні

Конфлікт на лівансько-ізраїльському кордоні не вщухає.

Найбільше від нього страждають мирні мешканці. Політики поки що не можуть знайти шляхи вирішення конфлікту.

До регіону, охопленого ним, надходить гуманітарна допомога. Загалом за час протистояння вже загинули 50 ізраїльтян, 29 з яких військові. Ізраїльтяни стверджують, що знищили 130 бойовиків, "Хезболла" заявляє, що втратила 28 своїх членів. Жертв серед мирного населення Лівану кілька сотень.

Як передає ICTV, минулої ночі ізраїльські війська завдали удару по військовій базі у селищі Амчит на північ від Бейрута. Найзапекліші сутички тривають біля прикордонного селища Бінт-Джбейль. Ізраїльтяни кажуть, що хочуть створити буферну зону на південь від кордону, а це суттєво знизить можливість обстрілу ізраїльських територій ракетами. Політики тим часом вирішують, як подолати кризу на Близькому Сході.

Міжнародна конференція в Римі не дала результатів. Її учасники навіть не закликали сторони до негайного припинення вогню, а лише – до тривалого перемир’я.