Прокуратура повинна бути готовою карати олігархів та високопосадовців за корупційні дії - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції Бізнес ради США-України та Київської школи економіки.

Посол відзначив важливість існування незалежної цілісної системи прокуратури в Україні.

"Це означає, що прокурори будуть займатися складними корупційними справами, що вони каратимуть або саджатимуть за грати навіть найбільш багатих та найвпливовіших осіб, коли закон вимагатиме цього", - наголосив посол.

Він заявив, посилаючись на слова одного громадського активіста, що "справжньою мірою зобов'язань України по боротьбі з корупцією є число чиновників чинної влади, які ув'язнені за корупцію".

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Таким чином посол наголосив: "Готовність влади переслідувати в кримінальному порядку усіх корумпованих високопосадовців та олігархів, незважаючи на їх приналежність до політичних партій або особисте багатство, є критичним показником налаштованості влади слідувати верховенству права".

На його переконання, після Революції гідності в Україні за цим показником були незначні досягнення. "Як і судова система, прокуратура повинна трансформуватися в сучасний, політично незалежний та професійний інститут для боротьби з корупцією, дотримуватися верховенства права, захищати український уряд та народ", - наголосив посол.

Пайєтт заявив, що система української прокуратури повинна позбутися радянського спадку політичного контролю над корупцією, що дозволяє впливовим особам, в тому числі серед високопосадовців, уникнути відповідальності за зловживання становищем і порушення прав людини. "Така безкарність підриває принципи верховенства права й майбутнє місце України в європейському співтоваристві вільних, процвітаючих, демократичних держав", - заявив Пайєтт.

Як зазначив посол, "Генеральна прокуратура повинна припинити підривати реформи, захищати корумпованих прокурорів у своїх рядах, таких як заарештовані в липні горезвісні «діамантові прокурори», а також припинити блокування кримінальних розслідувань хабарництва, змов і політичного угод".

Він запевнив, що "Сполучені Штати підтримують створення ефективної Генпрокуратури, якій українці можуть довірити захист своїх прав. Для цього нам потрібні чесні партнери, котрі прагнуть верховенства права".