Тимошенко: чесна приватизація в країні зупинена

Уряд має намір здійснити відповідні кроки на рішення РНБО про приватизацію і розробку шельфів Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

«Засідання буде присвячене двом дуже важливим питанням, які вимагають додаткового обговорення уряду, і, безперечно, ухвалення відповідних рішень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що позачергове засідання уряду пов`язане з рішеннями Ради національної безпеки та оборони, що стосуються заборони приватизації і пакета документів на розробку шельфів Чорного моря.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що під час президентських виборів у 2004 році нова правляча команда на Майдані під час Помаранчевої революції пообіцяла проведення чесної приватизації на справжніх конкурентних умовах зі справжніми стратегічними програмами підприємств і з урахуванням всіх умов трудових колективів.

«Сьогодні чесна приватизація в країні зупинена. І я хотіла, щоб усі ці питання були розглянуті на засіданні уряду», запропонувала глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що засідання уряду триватиме не більше години.

Передбачається, що відразу після засідання Кабінету міністрів відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

У квітні цього року Vanco висловила занепокоєння бездіяльністю Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції в питанні затвердження програми робіт компанії на шельфі Чорного моря на 2007-2008 рр.

25 квітня Мінприроди своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після чого компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним наказ Мінприроди про анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

14 травня заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що Кабінет міністрів має відмінити наказ Мінприроди про анулювання ліцензії Vanco.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, котра спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташований у м. Х`юстон (США).

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. кв. км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу, завглибшки від 300 м до більш ніж 2000 м. Ділянка розташована в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Ця ділянка включає три перспективні площі - Судакський складчастий пояс (північний схід), Судакський глибоководний складчастий пояс, площа Тетяєв.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекала інвестицій більш ніж на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планувалося, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч нових робочих місць.

«Донецька паливно-енергетична компанія» («ДПЕК») - лідер паливно-енергетичного комплексу України, керує енергетичними активами Систем Кепітал Менеджмент (СКМ), провідної фінансово-промислової групи України. Консолідований дохід групи, на підприємствах якої працює понад 160 тис. чоловік, склав у 2006 році 6,7 млрд. дол. Вартість активів «ДТЕК» на кінець 2007 р. - 2,6 млрд. дол. Стратегія розвитку «ДТЕК» на найближчі роки передбачає розвиток існуючого портфеля активів, реалізацію програми М&А і диверсифікацію енергетичного бізнесу.

Integrum Technogies Ltd. – є дочірньою компанією великого Австрійського інвестиційного холдингу. Компанія була створена для реалізації інвестиційних проектів у Східній Європі і країнах СНД. Холдинг успішно інвестує в нерухомість, банківську та енергетичні сфери, керує активами понад сотні мільйонів доларів. Обсяг інвестицій у 2007 році склав понад 100 млн. дол. Одним із стратегічних проектів Integrum Technologies Ltd на сьогодні є забезпечення управлінських і фінансових ресурсів для успішного здійснення пошукових і виробничих робіт на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря.

Shadowlight Investments Ltd. – інвестиційна компанія російського бізнесмена Євгенія НОВИЦЬКОГО, інвестиційна діяльність якого поширюється на країни СНД і Європейського Союзу, та охоплює телекомунікаційну, банківську, енергетичну й інші сфери. Обсяг активів під управлінням становить 500 млн. дол., по даним на 2007 р. інвестиції склали понад 100 млн. дол. Компанія Shadowlight створена спеціально для фінансування проекту з розробки Прикерченського шельфу Чорного моря.

Як повідомила прес-служба Президента України, 16 травня на засіданні РНБО заступник міністра охорони довкілля України Володимир ІГНАЩЕНКО подав у відставку у зв`язку з повною незгодою з позицією уряду щодо компанії Vanco Internasional.