Наразі мережа поповнення нараховує 1200 терміналів.

Monobank почав розвивати власну мережу поповнення та встановлювати термінали.

Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Зараз їх зовсім мало лише 1200, але ми тільки почали", - написав він.

Гороховський наголосив, що комісії за поповнення карток Monobank в цих терміналах немає.

"Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", - додав банкір.

Раніше УНІАН писав, як можна поповнити картку Monobank без комісії, адже банк працює тільки в режимі онлайн і не має відділень. Зробити це можна у відділеннях Укргазбанку, А-банку, Універсал Банку та Акордбанку.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у срепні повідомляв, що рахунки для виплат від держави знаходитимуться на одній "Дія.Картці", що спростить отримання та користування коштами. На цю картку вже можна отримати: "єКнигу", "єМалятко", військові облігації, ветеранський спорт, допомогу по безробіттю та ВПО, виплату пенсій, а також допомогу від міжнародних організацій та інші.

Оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". Незабаром перелік банків розшириться.

