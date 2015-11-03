Гербст вважає, що критикуючи Генпрокуратуру, Пайетт висловлює позицію США

Таку думку висловив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст в інтерв'ю "Голосу Америки", передає DT.ua.

"Висловлювання Джеффрі Пайетта про корупцію в Україні мають повну підтримку у Вашингтоні. Я це знаю", − зазначив дипломат.

На думку Гербста, президент України Петро Порошенко повинен прислухатися до рекомендацій американського посла і думки громадянського суспільства, і все-таки призначити нового генерального прокурора.

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"Віктор Шокін вважається корупційною фігурою, що представляє цінності минулого, тому президенту Порошенко варто замінити людину на цій посаді. Генпрокуратура повинна займатися переслідуванням не тільки супротивників президента, замішаних у корупції, але і його союзників", − наголосив Гербст.

Дипломат також додав, що він розуміє складність боротьби з корупцією в Україні.

"Протягом 25 років корупційні практики в Україні були нормою. Нинішнім лідерам, які більшу частину життя пропрацювали в цих умовах, непросто вирішити цю проблему самостійно", − зазначив екс-посол. Він також додав, що і США, і ЄС мають намір й далі заохочувати та стимулювати боротьбу з корупцією в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джеффрі Пайетт заявив, що деякі співробітники Генеральної прокуратури України (ГПУ) відкрито і агресивно ускладнюють процес проведення реформ в країні.

Він зазначив, що "ці шкідники регулярно перешкоджають розслідуванням і кримінальному переслідуванню корумпованих чиновників в Генеральній прокуратурі. Вони залякують і перешкоджають тим, хто чесно працює над реформуванням самої Генеральної прокуратури".

Також Пайетт повідомив, що прокуратура повинна бути готова карати олігархів і високопоставлених чиновників за корупційні дії.