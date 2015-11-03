У вікно Шокіна стріляли з відстані більше 100 метрів – СБУ

Про це заявив журналістам начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. Відповідне відео опублікувала прес-секретар відомства Олена Гітлянська.

"Стріляли з вогнепальної зброї, і можу сказати, що це було на певній відстані - більше 100 метрів. Поки інших деталей в силу певних обставин і в силу того, що слідча ситуація не дозволяє робити певні висновки, я говорити не буду", - сказав Остафійчук.

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Зазначимо, що, за словами заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, снайпер міг стріляти з приміщення корпорації "Укрпідшипник".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада, близько 22:00 вечора був обстріляний робочий кабінет Шокіна. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.