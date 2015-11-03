Адвокат заявила, що слідчі досі не пояснили причину повторного затримання Корбана

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Це найбільша інтрига, напевно, не тільки для ЗМІ і для спостерігачів, а це інтрига залишається для захисників і безпосередньо для самого пана Корбана, тому що ніякої інформації щодо того, якою буде нова підозра, що сталося, чому його затримали повторно, у нас поки немає", – заявила Томчук.

Адвокат додала, що сьогодні вона майже цілий день провела зі своїм підзахисним.

"І жодної спроби провести слідчі дії, якось надати йому підозру або просто пояснити ситуацію, слідчим не було зроблено. Більше того, взагалі у нас представники правоохоронних органів уникають спілкування, прокурори, які були вранці при затриманні, просто втекли, тому, на мою думку, просто зараз "на колінах" пишеться нове кримінальне провадження, і саме тому у прокуратури просто немає що пред'явити пану Корбану", – додала адвокат.

Вона сказала, що всі дії прокуратури свідчать про політично вмотивований рух справи.

"Якщо у нас стоїть питання припинити діяльність, як ви казали, начебто, організованої злочинної групи, то було б логічно, мені здається, оголошувати підозру відразу по всіх епізодах, і в контексті всього цього спільного розслідування, розслідувати злочинну діяльність групи. Принаймні цього вимагає закон і так говорить логіка. Коли нам говорять про те, що у нас ще є щось "у кишені", то це дуже схоже на звичайний шантаж", – пояснила адвокат.

За словами Томчук, сьогодні починається абсолютно новий відлік 72 годин затримання Корбана, оскільки це, нібито, інше затримання.

"Я навіть боюся прогнозувати, в якому місці це буде (розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Корбану), тому що, враховуючи, що ніякої прив'язки до міста Чернігова поки не існує, то ми розуміємо, що завтра так само неіснуюча прив'язка може з'явитися до будь-якого іншого міста", – сказала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську, його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні ряду злочинів.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера "УКРОПу", оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі заявили, що Корбана сьогодні затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

На брифінгу начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Степан Божило заявив, що “вчора в ході досудового розслідування одного з кримінальних проваджень нами були здобуті дані про вчинення Корбаном Геннадієм низки кримінальних правопорушень. Було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування. Сьогодні зранку після прийняття рішення слідчим Корбана Геннадія було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - заявив Божило.

Ввечері в "УКРОПі" повідомили, що адвокати оскаржили рішення про затримання Корбана.