Щонайменше 5 мільйонів осіб на сході України гостро потребують гуманітарної допомоги - комісар Ради Європи

Про це заявив комісар з прав людини в Раді Європи Нільс Мужнієкс у своїй доповіді, що була представлена сьогодні у Страсбурзі, повідомляє Deutsche Welle.

За підсумками п'ятиденної поїздки до України влітку 2015 року Мужнієкс встановив, що затяжний збройним конфлікт між урядовими військами і проросійськими терористами призвів до руйнування інфраструктури в кризовому регіоні.

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За оцінками комісара, близько 1,3 млн жителів Донбасу залишились без чистої води. Багато лікарень та дитячих освітніх закладів були повністю або частково зруйновані в результаті обстрілів. Тільки в одному Краматорську пошкоджено 30 шкіл і 20 дитячих садків. Крім того, у більшості населених пунктів значно погіршилося медичне обслуговування, а ціни на основні продукти харчування різко зросли.

Мужнієкс закликав керівництво терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» дещо пом'якшити обмеження для проходження автоколон з гуманітарною допомогою і відкрити для цього "гуманітарні коридори" через зону конфлікту.

Комісар зазначив, що зараз благодійні організації не мають змоги працювати на сході України.

Разом з тим комісар Ради Європи наполегливо попросив уряд України вирішити проблеми переміщених осіб і розробити план дій щодо забезпечення їх соціального захисту та інтеграції. В іншому випадку в Україні з'являтиметься все більше людей без громадянства, зазначив Мужнієкс. На його думку, влада повинна гарантувати постраждалим від збройного конфлікту рівні права в рамках правової системи, так і на ринку житла.