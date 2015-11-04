Рада в першому читанні схвалила створення каналу іномовлення "Ukraine tomorrow"

За дане рішення проголосувало 245 із 328 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

Даним законопроектом передбачено створення юридичної особи у формі державного підприємства "Іномовна телерадіокомпанія України "Ukraine Tomorrow" ( ІНТУ), яке забезпечуватиме потреби іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, що формуватиме позитивний імідж України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів.

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Законом передбачено, що утворення ІНТУ здійснюється за рішенням Кабміну. Його буде створено на базі державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" та товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення", і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

Законопроектом передбачено заборону втручатися державним органам та органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, а також недержавним організаціям у діяльність ІНТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється ІНТУ.

Законопроектом забороняється розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу, мають ознаки однобічного представлення інтересів політичних партій, громадських організацій, суб’єктів господарювання та інших осіб, і які можуть ввести в оману аудиторію щодо об’єктивності висвітлення інформації, а також свідчать про вплив третіх осіб на форму та зміст програм ІНТУ.

Відповідно до законопроекту, джерелами фінансування ІНТУ можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції; кошти, отримані від трансляції реклами; плата за надання у користування авторськими та суміжними правами; кошти державного бюджету; добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертви фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань).

Міністр інформаційної політики Юрій Стець зазначив, що вже зустрівся з більше як 20 послами, представниками дипломатичних установ, зокрема, Туреччини, Греції, Канади, Австралії, Ізраїлю, Болгарії щодо розповсюдження сигналу. Він зазначив, що підписані угоди з представниками кабельних операторів Австралії, Канади, Греції, Молдови, Естонії, Латвії.

За його словами, "1 грудня цей телеканал транслюватиметься не тільки супутником на 5 континентах, а за підписаними угодами отримає десятки мільйонів глядачів".