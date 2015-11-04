Корбан заявив про повне зруйнування судової системи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в залі судових засідань у Печерському районному суді.

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"Я хочу вам сказати, що те, що відбувається, це повне зруйнування судової правової системи в країні", - наголосив Корбан.

Він підкреслив, що не для цього стояли люди на Майдані, "не за це люди вооють на Донбасі".

"Майдан стояв не за те, щоб сьогодні прокурорські морди влаштовували тут "бєспрєдєл" на усю країну разом з СБУ", - сказав Корбан.

"Це все фарс. Я хочу, щоб це бачив президент. Його, очевидно, підставляють Шокін (генпрокурор) та Грицак (голова СБУ)", - заявив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

Водночас це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із зали суду ті змогли за допомогою правоохоронців.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера "УКРОПу", оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.