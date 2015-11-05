Під час засідання суду у справі Корбана міліціонер втратив свідомість

Під час розгляду відводу судді Лариси Цокол у Печерському районному суді Києва один правоохоронець знепритомнів.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу адвокатів затриманого лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана, співробітник МВС, який у колоні правоохоронців у судовій залі відгороджував журналістів та присутніх на засіданні від учасників судового розгляду, знепритомнів та впав на підлогу.

П'ятеро правоохоронців його винесли із зали судових засідань. В залі почали закликати, щоб хтось викликав швидку медичну допомогу.