Мартиненко після заяв Сакашвілі пропонує йому разом злітати до Швейцарії і Грузії

«Це коли дуже хочеться, але прямо заявляти про прем’єрство він не може», - відреагував народний депутат, повідомляє його прес-служба.

«Саакашвілі любить гучно піаритись, але в Одесі серйозних результатів немає, хоча в нього вся повнота влади, включаючи силовиків. Вибори мера він теж програв. Скоро одесити почнуть запитувати його, «так де обіцяні кардинальні зміни?» Тому Саакашвілі націлився евакуюватись до Києва, в уряд. Звідси така агресія щодо Арсенія Яценюка, звідси спроби дискредитувати прем’єра і його однопартійців», - сказав Микола Мартиненко.

«Саакашвілі – майстер гучних звинувачень. Але «таємний уряд», «тіньові фігури» і «виклики на допит» існують лише в хворобливій уяві пана Саакашвілі, - зазначив Микола Мартиненко. «Навіть не знаю, яку маячню я почую про себе наступного разу. Мабуть, що на сніданок я п’ю кров немовлят і запиваю контрабандним грузинським вином», - припустив він.

«З такими ж «підставами» можна сказати, що Саакашвілі очолив корупцію і організовану злочинність в Одеській області. І формує там тіньовий уряд у складі патологічних нероб з липовими дипломами, фотомоделей та юних філологінь. А що? Звучить так само гучно», - зазначив депутат. Він прогнозує «продовження істерик Сакашвілі і придумування ним все нових звинувачень».

Микола Мартиненко також наголосив, що брехнею є заява Саакашвілі про нібито виклик його на допит до Швейцарії. «Спеціально для пана губернатора повторю: правоохоронні органи в жодній країні не висували мені підозр чи якихось претензій. Якщо до мене будуть питання – я ні від кого не ховаюсь і на всі питання відповім. Більше того: пропоную Саакашвілі разом злітати до Швейцарії і до Грузії, якщо він такий хоробрий. Побачимо, у кого з нас будуть проблеми. І як зустрінуть Саакашвілі на його батьківщині», - запропонував Микола Мартиненко.