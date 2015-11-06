Порошенко обіцяє доопрацювати проект змін до Конституції у частині правосуддя наступного тижня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на початку наступного тижня проект змін до Конституції в частині правосуддя буде винесено на розгляд Національної ради реформ, і сподівається, що після цього він буде готовий для внесення до Верховної Ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Найближчим часом я фіналізую проект і внесу його на розгляд Верховної Ради. Буквально на початку наступного тижня ми розглянемо його на Нацраді реформ, підсумуємо всі пропозиції. І думаю, що й наступного тижня він буде готовий до внесення (до ВР)", - сказав президент.