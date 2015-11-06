Порошенко пообіцяв зробити все, щоб Україна отримала безвізовий режим з ЄС

Президент України Петро Порошенко анонсував ще одну зустріч з народними депутатами та пообіцяв зробити все, щоб проекти законів, необхідні для лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, були проголосовані.

Як передає корсепондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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"Вчора був фактично передостанній день, останній день буде у вівторок (10 листопада). У мене буде з ними, з народними депутатами, ще одна зустріч. Я буду все робити, щоб країна отримала безвізовий режим", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада парламент не зміг ухвалити ряд законопроектів щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Раніше Порошенко заявляв, що народні депутати мають до 9 листопада розглянути та підтримати цей пакет законопроектів. За його словами, 9 листопада оціночна місія Євросоюзу має зробити свій звіт щодо виконання Україною своїх зобов’язань в рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.