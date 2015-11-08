Окупанти зобов'язали кримських фермерів постачати продукти до міста

В окупаційному Міністерстві промислової політики російського уряду анексованого Криму повідомили, що за кожним містом півострова закріплений конкретний сільськогосподарський регіон.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«За кожним містом республіки закріплений один або кілька сільськогосподарських регіонів Криму. У результаті на продовольчий ринок надходить товар від безпосереднього виробника, минаючи посередників», – заявив так званий "заступник міністра" Ян Латишев.

Крім того, за його словами, для забезпечення споживчого ринку та «підтримки цінової стабільності» в окупованому Криму проводять щотижневі ярмарки «вихідного дня» у всіх містах.

Від початку блокади окупованого Криму ярмарки на півострові відбуваються регулярно.

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20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».